Про це повідомляє місцеве видання Nasza Mlawa.

Інцидент стався ще у середині вересня, але про нього стало відомо тільки зараз. Ввечері 16 вересня група чоловіків влаштувала бійку на Жеромській вулиці у Млаві, через що була викликана поліція.

Поліціянти затримали 30-річного українця, який наступного дня звернувся зі скаргою до поліції на дії правоохоронців. Чоловік заявив, що його вивезли в ліс і побили. Однак у нього не прийняли заяву, мотивувавши це нетверезим станом заявника на момент затримання.

Після цього українець написав заяву до прокуратури, яка розпочала розслідування інциденту. Поліціянтів відсторонили від виконання службових обов’язків.

Пізніше районний прокурор Марцін Багінський повідомив, що після побиття стан здоров’я українця погіршився на сім днів.

“До поліціянтів було застосовано запобіжний захід у вигляді застави (розмір не назвали – ред.). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з виключенням зі служби”, – уточнив він.

Також надійшла інформація про звільнення цих поліціянтів зі служби, але наразі тільки завершена адміністративна процедура відсторонення від служби.