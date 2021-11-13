Польські прикордонники (входять до лав поліції країни) знайшли тіло сирійського мігранта неподалік кордону з Білоруссю.

Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Тіло та паспорт чоловіка було знайдено у п’ятницю, 12 листопада.

Прессекретар поліції Підляського воєводства Томаш Крупа додав, що причина смерті наразі не встановлена.

“Лісник повідомив поліції про знайдене тіло. Це молодик сирійської національності близько 20 років”, – сказав він.

Тисячі мігрантів з Близького Сходу ховаються в умовах холодної погоди на кордоні між Білоруссю та з державами ЄС – Польщею та Литвою. Останні відмовляють у перетині кордону.

Принаймні вісім мігрантів уже померли останнім часом. Також зростають побоювання щодо безпеки інших, оскільки наближаються суворі зимові умови.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.