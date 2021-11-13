Про це повідомило міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Тіло та паспорт чоловіка було знайдено у п’ятницю, 12 листопада.
Прессекретар поліції Підляського воєводства Томаш Крупа додав, що причина смерті наразі не встановлена.
“Лісник повідомив поліції про знайдене тіло. Це молодик сирійської національності близько 20 років”, – сказав він.
Тисячі мігрантів з Близького Сходу ховаються в умовах холодної погоди на кордоні між Білоруссю та з державами ЄС – Польщею та Литвою. Останні відмовляють у перетині кордону.
Принаймні вісім мігрантів уже померли останнім часом. Також зростають побоювання щодо безпеки інших, оскільки наближаються суворі зимові умови.
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- П’ятий Президент України та лідер партії “Європейська солідарність” закликав найвище керівництво країни розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що “нормальний кордон” між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.