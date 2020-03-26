Через закриття європейських кордонів на тлі пандемії коронавірусу польський будівельний сектор може втратити 200 мільярдів злотих (47 мільярдів доларів).

Про це пише Bloomberg.

На будівельну галузь Польщі, в якому працює близько 400 000 осіб, доводиться 8 % валового внутрішнього продукту.

Зазначається, що зараз сектор стикається з проблемою через те, що українська робоча сила, від якої вона залежить, поступово повертається на батьківщину. Зокрема, близько 20 % українських робітників уже вирушили додому і не повернуться, поки не будуть відкриті кордони, що може зайняти місяці. За деякими оцінками, 2 мільйони українців працюють у Польщі.

На даний момент країна вносить останні штрихи в свій пакет заходів стимулювання, щоб уникнути рецесії і захистити робочі місця. При цьому, лобістська група для будівельників попередила про неминучі ризики і закликала до більш сміливих кроків, включаючи продовження термінів, щоб уникнути штрафів і призупинення деяких податків і зборів.

“Серйозне відсутність робочих призведе до значного зниження продуктивності галузі”, – йдеться у відкритому листі Польської асоціації будівельних роботодавців до уряду.

Крім скорочення ринку праці, будівельна галузь може незабаром також потерпіти зниження попиту, оскільки інвестори ставлять проєкти на паузу на тлі посилення обмежень через спалах коронавірусу, а також невизначеність щодо стану поствірусної економіки.

В цілому економіка Польщі може скоротитися на 1 % в 2020 році, якщо обмеження на рух і споживання збережуться до червня.