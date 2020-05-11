Ринок праці в Польщі залежить від робітників з України, які виїхали з країни через епідемію коронавірусу.

Про це заявив голова Асоціації переробників фруктів та овочів, який є власником однієї з найбільших переробних компаній у Польщі Real SA Анджей Гайовнічеко в інтерв’ю українському інформаційному агентству “Укрінформ“.

“Польський ринок праці на сьогодні дуже залежний від працівників з України. За останні кілька років польська економіка значно зросла, а людей у нас не побільшало. У країні розвиваються ті сфери економіки, котрі потребують ручної праці: сільське господарство, будівельна сфера”, – сказав Гайовніченко.

Він сказав, що зараз склалася важка ситуація, оскільки робітники з України виїхали додому і не можуть повернутися до Польщі.

Він нагадав, що у середньому, українці заробляють 12-14 злотих (75-90 грн) на годину “чистими”.