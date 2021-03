Про це повідомляє ВВС.

У публікації Зульчік звинуватив Дуду в нерозумінні виборчого процесу в США.

Тоді президент Польщі написав: “Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Поки ми чекаємо на призначення Колегією вибірників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство з США на високому рівні для ще більш сильного партнерства”.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020