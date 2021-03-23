Відомому польському письменнику і журналісту Якубу Зульчіку загрожує до трьох років в'язниці за те, що в листопаді минулого року він в публікації на Facebook назвав президента Анджея Дуду "дебілом".

Про це повідомляє ВВС.

У публікації Зульчік звинуватив Дуду в нерозумінні виборчого процесу в США.

Тоді президент Польщі написав: “Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Поки ми чекаємо на призначення Колегією вибірників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство з США на високому рівні для ще більш сильного партнерства”.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020

Зульчік в своєму пості звернув увагу на цей твіт, зазначивши, що тривалий час цікавиться американською політикою, але ніколи не чув про “призначення Колегією вибірників”.

“Джо Байден – 46-й президент США… Дуда – дебіл”, – додав він.

За інформацією прокуратури, цей текст був визнаний “образливим” і “неприйнятним”.

Зульчік розповів, що вперше дізнався про висунуті проти нього звинуваченнях із засобів масової інформації.

У Польщі існує дев’ять різних законів про образу, в тому числі закон, що стосується державних символів, і всі вони передбачають тюремне ув’язнення.