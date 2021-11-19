Польща може стати єдиною країною Європейського союзу, де журналістку ув’язнили за виконання своєї роботи.

Про це повідомили на сайті “Репортери без кордонів” (RSF).

Кримінальне провадження щодо польської журналістки Gazeta Wyborcza Катажини Влодковської відкрили за “безпідставне ухилення від свідчень”. Йдеться про те, що репортерка відмовилася назвати джерело, яке цитувала в сюжеті про вбивство мера Гданська Павла Адамовича 2020 року. Їй загрожує 30 діб арешту.

5 листопада Катажина Влодковська отримала наказ сплатити штраф у розмірі 500 злотих (близько 3 200 грн) через відмову називати джерело, але вона відмовляється його сплачувати. Якщо її вдруге зобов’яжуть сплатити штраф, і вона знову відмовиться, суд може засудити її до 30 діб ув’язнення.

“Конфіденційність джерел є елементом свободи преси та журналістської етики, який не підлягає обговоренню, і ми висловлюємо нашу непохитну підтримку Катажині Влодковській, яка до кінця поважає цей принцип», – заявив регіональний координатор RSF Павол Шалай.

Він також наголосив, що “судовий тиск, який чинять на журналістку через її роботу, несумісний з демократичною правовою базою”. Він також застеріг Польщу від ув’язнення репортера, оскільки це стало б “шоковою аномалією в ЄС”.

Якщо Влодковська все ідентифікує джерело, зазначене в її розповіді, то ця особа може бути піддана нападам або розгляду з боку польської судової системи, яка “є надто політизованою”.

У повідомленні йдеться, що висновки статті Влодковської про те, що вбивство мера Гданська могло бути навмисним, завдають шкоди іміджу партії “Право і справедливість”, яка вела наклепницьку кампанію проти Адамовича (він був її політичним супротивником).

“Офіційне розслідування вбивства мера наразі, схоже, виключає можливість умисного вбивства і розглядає його як діяння психічно хворої людини”, – зазначили на сайті RSF.

Відповідно до постанов Європейського суду з прав людини, лише “переважний суспільний інтерес” може виправдати вимогу до журналіста розкрити джерело своєї інформації і лише тоді, коли ця вимога “розумно пропорційна законній меті, яку переслідує”. Проте, на думку правозахисників, такі умови польська влада наразі не продемонструвала.

Журналістка та Gazeta Wyborcza заявили про намір подати скаргу до суду, щоб заперечити штраф.