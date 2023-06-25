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Польський генерал: «Дії Пригожина були під контролем Путіна»

Колишній заступник начальника Генштабу Війська Польського генерал Леон Коморніцький вважає, що заколот глава ПВК "Вагнер" та соратника Путіна Євгена Пригожина від початку був під контролем президента РФ. 

Неділя, 25 червня 2023, 23:07
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Джерело: PolskieRadio

Коморніцький припускає, що дії очільника “Вагнер” були елементом тиску на самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, який не хотів погоджуватися на приїзд Пригожина та його найманців до Білорусі.

“Дії Пригожина були під контролем Путіна, і були також розмінною монетою в перемовинах з Лукашенком, який в моїх оцінках не погоджувався з тим, щоб глава “Вагнер” з його армією опинились на території Білорусі. Адже саме там Путін (оскільки білоруська армія не прагне брати участь у війні, Лукашенка також не поспішає залучати свої війська у війну), очікував згоди Лукашенка”, — додав генерал.

Раніше колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачав у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.

Зауважимо, ввечері 23 червня, глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що за вказівкою міноборони РФ було завдано ракетного удару по місцю базування його найманців, унаслідок чого було вбито та поранено десятки вагнерівців.

Після цього Пригожин пообіцяв помститись оборонному відомству РФ наголосивши, що має 25 000 бійців, з якими “розбереться, чому у країні хаос”.

Після таких заяв російське ФСБ РФ порушило проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного конфлікту.

Вже незабаром найманці ПВК “Вагнер” захопили під свій контроль всі військові об’єкти вже у другому російському місті – Воронежі.

Згодом президент РФ Володимир Путін записав звернення щодо військового заколоту, влаштованого очільником ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним у Росії. Очільник Кремля назвав такі дії “зрадою” і пообіцяв покарати винних.

Тоді як у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що російська столиця готується до облоги: там введено режим контртерористичної операції.

Після чого у межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, було зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїхав до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

Теги: аналітики, Вагнер, заколот в РФ, Лєон Коморніцький, оцінка, польський генерал, Пригожин

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