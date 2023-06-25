Польський генерал: «Дії Пригожина були під контролем Путіна»

Колишній заступник начальника Генштабу Війська Польського генерал Леон Коморніцький вважає, що заколот глава ПВК "Вагнер" та соратника Путіна Євгена Пригожина від початку був під контролем президента РФ.

Джерело: PolskieRadio

Коморніцький припускає, що дії очільника “Вагнер” були елементом тиску на самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка, який не хотів погоджуватися на приїзд Пригожина та його найманців до Білорусі.

“Дії Пригожина були під контролем Путіна, і були також розмінною монетою в перемовинах з Лукашенком, який в моїх оцінках не погоджувався з тим, щоб глава “Вагнер” з його армією опинились на території Білорусі. Адже саме там Путін (оскільки білоруська армія не прагне брати участь у війні, Лукашенка також не поспішає залучати свої війська у війну), очікував згоди Лукашенка”, — додав генерал.

Раніше колишній командувач, заступник начальника Генерального штабу Війська Польського, генерал Лєон Коморніцький вбачав у повномасштабній війні ознаки затяжного військового конфлікту. Західна зброя, переконаний він, має надходити до України постійно та завчасно, випереджаючи прогнози розвитку подій на фронті.