Про це генерал повідомив в інтерв’ю польському новинному ресурсу Onet.
На думку пана Козєя, Росія вийде з війни в Україні ослабленою. Її стратегічні можливості зменшаться, позиція на міжнародній арені стане значно гіршою, а рівень життя впаде. Він наголосив, що в політичному та стратегічному плані РФ уже програла війну. Проте вона все ще загрожує Польщі та країнам Балтії.
Генерал зауважив, що в разі, якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації є ефективною, то за кілька років він зможе просунутися далі — наприклад, до Сувальського коридору.
Колишній очільник польського Бюро нацбезпеки наголосив, що є аргументи для превентивного страхування — це ракетні удари РФ, яких вона завдає по цілях, що розташовуються біля кордону з Польщею.
За його словами, якщо РФ не припинить атакувати польський кордон ракетами великої дальності, то Польща введе протиракетний захист над заходом України.
- Раніше повідомлялося, що напередодні зустрічі голів МЗС країн ЄС у Люксембурзі польський уряд закликав запровадити додаткові санкції проти Росії.
- Також стало відомо, що польський уряд прийняв рішення щодо розширення можливостей страхування ризиків у торгівлі з Україною.