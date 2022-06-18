Колишній очільник Бюро національної безпеки Польщі генерал Станіслав Козєй вважає, що РФ завдає ракетних ударів по об’єктах України, які розташовуються надто близько до кордонів НАТО. У зв’язку із цим він запропонував закрити небо над західною частиною України.

Про це генерал повідомив в інтерв’ю польському новинному ресурсу Onet.

На думку пана Козєя, Росія вийде з війни в Україні ослабленою. Її стратегічні можливості зменшаться, позиція на міжнародній арені стане значно гіршою, а рівень життя впаде. Він наголосив, що в політичному та стратегічному плані РФ уже програла війну. Проте вона все ще загрожує Польщі та країнам Балтії.

Генерал зауважив, що в разі, якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації є ефективною, то за кілька років він зможе просунутися далі — наприклад, до Сувальського коридору.

Колишній очільник польського Бюро нацбезпеки наголосив, що є аргументи для превентивного страхування — це ракетні удари РФ, яких вона завдає по цілях, що розташовуються біля кордону з Польщею.

За його словами, якщо РФ не припинить атакувати польський кордон ракетами великої дальності, то Польща введе протиракетний захист над заходом України.