Минулої ночі білоруська сторона з пневматичної зброї обстріляла прожекторні щогли на польському боці кордону.

Про це пресслужба Міністерства оборони Польщі повідомила у Twitter.

“В околицях Тересполя обстріляли освітлювальні прилади, встановлені солдатами Війська Польського на кордоні з Білоруссю. Ліхтарі були знищені в результаті пострілів із пневматичної зброї. Обстріл вівся з території Білорусі”, – зазначено у повідомленні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір викликати до Міністерства національної оборони країни військового аташе Білорусі.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.