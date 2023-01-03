Польський медик-волонтер показав, як евакуйовували пораненого українського військового (відео)

Польща активно допомагає Україні на тлі війни, яку спровокувала Росія. На відео польський медик-волонтер показав, як рятує пораненого українського захисника на сході країни.

Про це повідомив керівник волонтерської бригади бойових медиків Дем’ян Дуда в Twitter.

На записі волонтер заспокоює пораненого українського бійця, який постраждав у Донецькій області. За словами Дем’яна Дуди, події на відео відбуваються у Соледарі.

“Все буде добре, братику. Житимеш!” – заспокоює волонтер бійця. Wywozimy rannych żołnierzy z płonącego Sołedaru. Zaimprowizowany pojazd ewakuacji medycznej testujemy w trudnym terenie pod presją czasu. Mamy ograniczone pole działania przy poszkodowanym na rzecz mniejszych gabarytów samochodu terenowego oraz jego wysokiej mobilności. pic.twitter.com/lM04KGDgtp — Damian Duda (@DamianDuda17) January 2, 2023 Керівник бригади додав, що він разом із побратимами випробовують імпровізований медичний евакуаційний автомобіль. Його залучають у важкопрохідній місцевості. “Ми маємо обмежене поле дій з потерпілими через малі габарити позашляховика та його високу мобільність”, – зазначив медик.