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Польський медик-волонтер показав, як евакуйовували пораненого українського військового (відео)

Польща активно допомагає Україні на тлі війни, яку спровокувала Росія. На відео польський медик-волонтер показав, як рятує пораненого українського захисника на сході країни.

Вівторок, 3 січня 2023, 15:18
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Про це повідомив керівник волонтерської бригади бойових медиків Дем’ян Дуда в Twitter.

На записі волонтер заспокоює пораненого українського бійця, який постраждав у Донецькій області. За словами Дем’яна Дуди, події на відео відбуваються у Соледарі.

“Все буде добре, братику. Житимеш!” – заспокоює волонтер бійця.

Керівник бригади додав, що він разом із побратимами випробовують імпровізований медичний евакуаційний автомобіль. Його залучають у важкопрохідній місцевості.

“Ми маємо обмежене поле дій з потерпілими через малі габарити позашляховика та його високу мобільність”, – зазначив медик.

Теги: Донецька область, волонтери, волонтерство, Донецька область, Збройні сили України, ЗСУ, Польща, російсько-українська війна, Соледар, українські захисники, волонтеры

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