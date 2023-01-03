Польський медик-волонтер показав, як евакуйовували пораненого українського військового (відео)

Про це повідомив керівник волонтерської бригади бойових медиків Дем’ян Дуда в Twitter.
На записі волонтер заспокоює пораненого українського бійця, який постраждав у Донецькій області. За словами Дем’яна Дуди, події на відео відбуваються у Соледарі.
“Все буде добре, братику. Житимеш!” – заспокоює волонтер бійця.
Wywozimy rannych żołnierzy z płonącego Sołedaru. Zaimprowizowany pojazd ewakuacji medycznej testujemy w trudnym terenie pod presją czasu. Mamy ograniczone pole działania przy poszkodowanym na rzecz mniejszych gabarytów samochodu terenowego oraz jego wysokiej mobilności. pic.twitter.com/lM04KGDgtp
— Damian Duda (@DamianDuda17) January 2, 2023
“Ми маємо обмежене поле дій з потерпілими через малі габарити позашляховика та його високу мобільність”, – зазначив медик.
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