Польський Національний банк припинить обмін готівкової гривні на злоті наприкінці цього тижня. У такий спосіб, останнім днем обміну є 9 вересня.

Про це повідомляє пресслужба установи.

“Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що завершується обмін української гривні (UAH) на польський злотий, доступний потребам громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде із 5 по 9 вересня 2022 року.

Програму в країні вирішили згорнути після того, як вона досягла “поставлених цілей, гарантуючи українським біженцям доступ до їх власних коштів”.

За даними Narodowy Bank Polski, станом на 6 вересня у сотні відділень банку було проведено більш як 97 тисяч операцій обміну на суму у 690 мільйонів гривень.