Про це повідомляє пресслужба установи.
“Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що завершується обмін української гривні (UAH) на польський злотий, доступний потребам громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде із 5 по 9 вересня 2022 року.
Програму в країні вирішили згорнути після того, як вона досягла “поставлених цілей, гарантуючи українським біженцям доступ до їх власних коштів”.
За даними Narodowy Bank Polski, станом на 6 вересня у сотні відділень банку було проведено більш як 97 тисяч операцій обміну на суму у 690 мільйонів гривень.
- З початку повномасштабного російського вторгнення прикордонники Польщі зафіксували понад 6 мільйонів людей з України.
- Першого вересня цього року до школи у Польщі пішло 185 тисяч дітей з України.