Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у європейських країнах відчувається втома від санкцій, запроваджених проти РФ на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Втім, це не повинно впливати на політичну та військову підтримку Києва.

Про це він заявив в інтерв’ю RMF.

“Сьогодні вже набагато менше бажання, апетиту до нових санкцій. Я думаю, що є втома, помітно втому”, — сказав Моравецький.

На його думку, Польща має переконати партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним: “Ми живемо в ключовий історичний момент як Європа і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги”, — зауважив Моравецький.

Моравецький додав, що Україна потребує від Європи й збройної підтримки. Водночас ЄС не приховує той факт, що не має боєприпасів.

Він розраховує на те, що поляки зможуть налагодити виробництво боєприпасів, як на заводі DEZAMET S.A та в інших частинах збройового концерну PGZ. Проте він сказав, що також розраховує на ініціативи приватних підприємств, які зможуть швидко налагодити виробництво.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що Україні негайно потрібні боєприпаси.

“Коли ми говоримо про передачу боєприпасів, ми передаємо не ті боєприпаси, які нам найбільше потрібні, а ті, які є дуже корисними на полі бою проти Росії на сході України, тому що українці мають типи зброї, для яких вони можуть використовувати ці боєприпаси”, — зауважив політик.