На прикордонній станції в Грубешуві польський офіцер врятував життя однорічного малюка з України. До прикордонників підбігла жінка з дитиною на руках і повідомила, що її малюк не дихає.

Про це повідомила розповіла польська прикордонна служба.

Жінка помітила, що її син перестав дихати. Це сталося під час перетину кордону у пункті пропуску Устилуг-Зосін.

Офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби Матеуш Кондрат вчасно реанімував малюка до приїзду медичної швидкої допомоги.

“Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат, який в той час оформляв в’їзд до Польщі, негайно вийшов і забрав дитину у приголомшеної матері. Він поклав дитину животиком на ліву руку і чутливо вдарив кілька разів по спині. Через хвилину штучного дихання хлопчик прийшов до тями”, – розповіли у Прикордонній службі Польщі.

Прикордонники викликали швидку, поки дитині надавали першу медичну допомогу. Тоді на місце події прибув офіцер з дефібрилятором.

Приблизно через 15 хвилин на місце події прибула карета швидкої допомоги. Дитину шпиталізували до лікарні в Грубешові.