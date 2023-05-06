Про це повідомила розповіла польська прикордонна служба.
Жінка помітила, що її син перестав дихати. Це сталося під час перетину кордону у пункті пропуску Устилуг-Зосін.
Офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби Матеуш Кондрат вчасно реанімував малюка до приїзду медичної швидкої допомоги.
Прикордонники викликали швидку, поки дитині надавали першу медичну допомогу. Тоді на місце події прибув офіцер з дефібрилятором.
Приблизно через 15 хвилин на місце події прибула карета швидкої допомоги. Дитину шпиталізували до лікарні в Грубешові.
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