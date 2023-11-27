Якщо коротко, то українська сторона має виконати вимоги польських автоперевізників. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, в якому зазначив, що одна з причин протесту польських перевізників — електронна черга, запроваджена Україною для вантажівок, які повертаються до Європейського Союзу без вантажу.

Адамчик закликав скасувати обов’язкову реєстрацію вантажівок в електронній черзі принаймні на двох пунктах пропуску: “Зосин — Устилуг” та “Нижанковичі — Мальховіце”.