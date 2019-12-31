Одеські патрульні та бійці Нацгвардії записали незвичайний вітальний відеоролик до Нового року. У зйомках взяли участь півсотні правоохоронців й два десятка авто.

Відповідне відео оприлюднено прес-службою патрульної поліції Одеської області.

Патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії Одеської області записали вітальний ролик для городян. Керівники підрозділів привітали одеситів з Новим роком, після чого вишикували службові авто у формі новорічної ялинки.

У зйомках ролика взяли участь понад 50 правоохоронців та 18 службових автомобілів.

Новорічний флешмоб правоохоронців міста ОдесиМасштабний флешмоб організували патрульні поліцейські та бійці Національної гвардії. Все, аби зробити великий сюрприз жителям міста у новорічні свята.В акції взяли участь понад пів сотні осіб, залучили також 18 службових автомобілів. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice #НГУ #NGU #Нацгвардія #NationalGuardOfUkraine #ПівденнеОТО #NGUSouth #3012НГУ #3012NGU #Одеса #Odesa #НовийРік #флешмоб Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Dienstag, 31. Dezember 2019