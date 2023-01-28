У Полтавській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок зіткнення є загиблі та поранені. Водночас рух в напрямку Києва перекрили.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Полтавської області та “Суспільне“.

Зазначається, що 28 січня на 179 км автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський в напрямку Києва трапилась ДТП з потерпілими. Наразі деталі встановлюють слідчі, а також проводяться роботи про прибирання транспортних засобів із проїзної частини.

За словами поліціянтів, рух в напрямку столиці перекрито: “Організовано реверсний рух. Патрульні забезпечують охорону місця ДТП”, йдеться в повідомленні.

За даними Суспільного, аварія за участю мікроавтобуса сталася в Лубенському районі на трасі Київ — Харків.

У коментарі мовнику речник поліції Полтавщини Павло Сипітий сказав, що загинули водій та 1 пасажир мікроавтобуса, ще 8 — травмовані.

Аварія сталася близько 16:00 поблизу села Іванівка Лубенської громади. Зіткнулися мікроавтобус “Mercedes-Benz” та вантажівка “MAN”, уточнила “Суспільному” речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.