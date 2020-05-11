Єдина область, де медикам, які контактують з хворими COVID-19, в повному обсязі виплатили 300% надбавки - це Полтавська.

Про це на брифингу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми отримали інформацію, що, за станом на 8 травня, ситуація з виплатою надбавок за березень – невтішна. Єдина область, яка в повному обсязі виплатила надбавки – це саме Полтавська”, – сказав Степанов.

Тут в середньому кожен медпрацівник, який працював з хворими COVID-19, отримав близько 21 тис. гривень.

“Це саме ті 300%, які обіцяли медикам”, – зазначив міністр.

Що стосується інших областей, то, за словами Степанова, в ситуації будуть розбиратися, і він сподівається, що медики все ж отримають належну їм оплату.