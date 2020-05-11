Про це на брифингу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Ми отримали інформацію, що, за станом на 8 травня, ситуація з виплатою надбавок за березень – невтішна. Єдина область, яка в повному обсязі виплатила надбавки – це саме Полтавська”, – сказав Степанов.
Тут в середньому кожен медпрацівник, який працював з хворими COVID-19, отримав близько 21 тис. гривень.
“Це саме ті 300%, які обіцяли медикам”, – зазначив міністр.
Що стосується інших областей, то, за словами Степанова, в ситуації будуть розбиратися, і він сподівається, що медики все ж отримають належну їм оплату.
- У квітні в Києві медики вийшли на протест через низьку заробітну плату за квітень в умовах епідемії коронавірусу.
- У квітні фельдшери швидкої допомоги в місті Біла Церква (Київська область) не отримали обіцяні доплати в розмірі 300% від зарплат, тому готові масово писати заяви про звільнення.