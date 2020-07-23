Зловмисник, який взяв у Полтаві в заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна, вимагає звільнення від кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

“По-перше, він вимагає звільнення від кримінальної відповідальності по тим злочинам, в яких його підозрюють. Зрозуміло, на такі умови ніхто не піде. По-друге, з області його ніхто не планують випускати”, – сказав Синєгубов.

За його словами, автомобіль зловмисника зараз рухається тими шляхами, де майже немає автомобільного руху.

“Поліція робить все, щоб місцевому населенню на шляху руху даного авто нічого не загрожувало”, – сказав Олег Синєгубов.

Сьогодні, 23 липня, в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають усі подробиці події.