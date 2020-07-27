Під Полтавою продовжуються пошуки Романа Скрипинка, який захоплював у заручники поліцейського.

Про це повідомили в поліції, передає національне агентство “Укріформ”.

“Всі заходи продовжуються щодня. Працівники поліції продовжують прочісувати і поля, і лісопосадки, і населені пункти, і залучається також спеціальна техніка. Активно продовжуємо шукати”, – сказано в повідомленні.

23 липня в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. #Букви розповідають усі подробиці події.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я жителя Полтави, який взяв у заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіціі в Полтавській області Віталія Шияна. Його ім’я – Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н.