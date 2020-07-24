Про це розповів речник поліції Полтавської області Роман Гришин.
Романа Скрипника шукають тепер і в полях, і в лісопосадках.
“Зараз ця місцевість оточена, територія пошуку розширена і оперативні заходи з пошуку тривають … Це територія Миргородського району … За нашою інформацією, у нього при собі предмет схожий на гранату”, – розповів Гришин.
Він закликав місцевих жителів бути максимально обережними.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. Правоохоронці проводять спецоперацію “Грім” із його затримання.
- Зловмисник, який взяв у Полтаві в заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна, вимагав звільнення від кримінальної відповідальності.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я зловмисника. Це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. #Букви розповідали, що відомо про цей інцидент.