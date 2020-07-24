Станом на 24 липня поліція продовжує пошуки зловмисника з Полтави. Географію пошуків розширили до Миргородського району.

Про це розповів речник поліції Полтавської області Роман Гришин.

Романа Скрипника шукають тепер і в полях, і в лісопосадках.

“Зараз ця місцевість оточена, територія пошуку розширена і оперативні заходи з пошуку тривають … Це територія Миргородського району … За нашою інформацією, у нього при собі предмет схожий на гранату”, – розповів Гришин.

Він закликав місцевих жителів бути максимально обережними.