В окупованій Киселівці відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національностей. В нічному інциденті "відзначились" понад 50 учасників з кожного боку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Серед причин міжетнічного конфлікту: небажання бурятів вести наступальні бойові дії та “нерівноправність” умов з чеченцями. Адже останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості “загороджувальних загонів”. Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тих, хто намагається відступати. Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого.

З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та солдатами РФ в окупованій Федорівці на Запоріжжі. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

Російським контрактникам пообіцяли операцію за “кримським сценарієм”. Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби. Побачивши ж реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це й спричинило конфлікт.