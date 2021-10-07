«Помаранчевій» зоні відповідають 12 областей України

Станом на 7 жовтня 12 областей України перебувають у "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки. Водночас у 24 із 25 регіонів перевищено рівень захворюваності на COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що лише у Кіровоградській області рівень захворюваності залишається в межах порогового значення – 74 випадки на 100 тисяч населення (норма 75 випадків на 100 тисяч населення).

Рівень захворюваності по країні загалом складає 334 на 100 тисяч громадян.

Найвищий показник захворюваності у Чернівецькій (715 на 100 тисяч), Луганській (687), Харківській (477), Запорізькій (432) та Сумській (424) областях.

У Києві рівень захворюваності – 221 випадок на 100 тисяч осіб. Поки показники відповідають у “жовтій” зоні епіднебезпеки.

“Помаранчевими” позначено: Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.

Станом на 6 жовтня рівень госпіталізацій було перевищено у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій.

У Харківській та Донецькі областях перевищена завантаженість ліжок із киснем – 67,4% і 69% відповідно при пороговому значенні 65%.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.