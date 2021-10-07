«Помаранчевій» зоні відповідають 12 областей України

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що лише у Кіровоградській області рівень захворюваності залишається в межах порогового значення – 74 випадки на 100 тисяч населення (норма 75 випадків на 100 тисяч населення).
Рівень захворюваності по країні загалом складає 334 на 100 тисяч громадян.
Найвищий показник захворюваності у Чернівецькій (715 на 100 тисяч), Луганській (687), Харківській (477), Запорізькій (432) та Сумській (424) областях.
У Києві рівень захворюваності – 221 випадок на 100 тисяч осіб. Поки показники відповідають у “жовтій” зоні епіднебезпеки.
“Помаранчевими” позначено: Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Київську, Луганську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку та Чернівецьку області.
Станом на 6 жовтня рівень госпіталізацій було перевищено у 8 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернівецькій.
У Харківській та Донецькі областях перевищена завантаженість ліжок із киснем – 67,4% і 69% відповідно при пороговому значенні 65%.
Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять “червону” зону карантину.
Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.
Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
- Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
- Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
- 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
- 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
- Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.