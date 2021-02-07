Помер 100-річний ексдержсекретар США Джордж Шульц

Ексдержсекретар США Джордж Шульц помер на 101-му році життя.

Про це йдеться в заяві Гуверівського інституту при Стенфордському університеті, співробітником якого він був.

“Один з найбільш послідовних політиків за весь час, який працював з трьома американськими президентами, Джордж Шульц помер 6 лютого у віці 100 років. Він запам’ятається як найбільш впливовий держсекретар в нашій історії”, – йдеться в повідомленні.

В інституті зауважили, що Шульц був провідною фігурою поряд із Рейганом, який змінив перебіг історії та “поклав край холодній війні”.

Відзначається, що політик помер у своєму будинку в кампусі Стенфорда. Причини смерті не уточнюються.

Фото: Associated Press

Джордж Шульц народився в Нью-Йорку. В адміністрації президента США Річарда Ніксона він працював міністром праці з 1969 по 1970 рік. У 1972 році став міністром фінансів. У 1982 році був призначений президентом Рональдом Рейганом держсекретарем Сполучених Штатів. Також працював в адміністративно-бюджетному управлінні.

Він був одним з перших впливових республіканців, хто закликав до легалізації легких наркотиків.

2003-го Шульц разом із Ворреном Баффетом став співголовою Ради з економічного відновлення Каліфорнії, входив до групи радників кандидата в губернатори Каліфорнії Арнольда Шварценеггера.

2014-го Шульц у своїй статті закликав США підтримати надання Україні озброєнь, допомогти з підготовкою військ та посилити санкції проти Росії.