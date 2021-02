Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Як повідомлялося раніше, 31 січня Мура ушпиталили. Впродовж останніх декількох тижнів він хворів на пневмонію, а минулого тижня його результат тесту на COVID-19 виявився позитивним. Він не встиг отримати щеплення через те, що у цей час приймав ліки.

У вівторок, 2 лютого, чоловік помер у Бендфордській лікарні. Він не дожив до свого 101 Дня народження лише 3 місяці.

Його дочки сказали журналістам, що вони змогли “розділили сміх і сльози” зі своїм батьком в останні кілька годин його життя. Ханна Інгрем-Мур і Люсі Тейшейра заявили, що останній рік життя їхнього батька був “просто чудовим”.

І справді, 2020 рік був дуже насиченим для Мура. Напередодні свого 100-річчя, яке він відсвяткував 30 квітня, ветеран вирішив в оригінальний спосіб зібрати гроші для медиків NHS, які працюють в умовах епідемії коронавірусу.

Він вирішив обійти свій 25-метровий сад сто разів і зібрати 1000 фунтів. Але йому вдалося зібрати у 70 разів більше в першу ж добу. Тоді Мур розширив збір, поставивши собі за мету в 1 млн фунтів. 17 квітня в прямому ефірі каналу BBC він закінчив сотий обхід саду, зібравши 17 млн ​​фунтів (23,3 млн доларів), але люди продовжували надсилати гроші і після цього. У підсумку сума перевищила 33 млн фунтів (45 млн доларів).

На свій День народження Мур вразив світ вдруге. Він заспівав кавер гімну англійського “Ліверпуля” You’ll Never Walk Alone і очолив чарт британських синглів, обійшовши канадського виконавця The Weeknd.

З ювілеєм його привітала королева Єлизавета II, а у подарунок він отримав військове звання полковника.

Ця неймовірна історія надихнула чимало митців на створення фільму про Мура. Із тим, хто саме фільмуватиме стрічку, визначилися ще восени.

Вшанування пам’яті Мура

Смерть Мура — велика втрата для нації. Чимало громадських діячів, політиків, спортсменів, знаменитостей вже відреагували на сумку звістку.

Букінгемський палац виступив із заявою, в якій йдеться:

“Королева відправила особисте послання із співчуттями родині капітана сера Тома Мура. Її Величності дуже сподобалася зустріч з капітаном сером Томом і його сім’єю у Віндзорі торік. Її думки і думки королівської родини з ними”.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав Мура “героєм в прямому сенсі цього слова” і похвалив його як за військову службу, так і за зусилля щодо збору коштів. Джонсон також оголосив, що прапор над його резиденцією було приспущено на знак поваги.

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Tonight the Union Flag flies at half mast in memory of the life of Captain Sir Tom Moore. pic.twitter.com/ZKMn2RtItk — UK Prime Minister (@10DowningStreet) February 2, 2021