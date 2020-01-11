В Омані помер султан Кабус бен Саїд у віці 79 років. Він правив країною 50 років.

Про це повідомляє ВВС.

Державні ЗМІ Оману зазначили, що султан помер в п’ятницю. У країні оголосили триденну національну жалобу.

“З великою печаллю і глибоким сумом … королівський двір оплакує Його Величність султана Кабуса бен Саїда, який помер в п’ятницю”, – йдеться в заяві.

Минулого місяця султан повернувся в країну з лікування в Бельгії. Говорили про те, що він був хворий на рак.

Він керував державою з 1970 року.

Султан прийшов до влади в результаті безкровного перевороту за допомогою колоніальної влади Великобританії. Він скинув свого батька, і став керувати країною, використовуючи нафтовий капітал.

У нього не було дружини і дітей, тому наступника повинна вибрати Королівська сімейна рада (50 чоловіків) протягом трьох днів після смерті Кабуса. У тому випадку, якщо сім’я не домовиться, то управляти Оманом буде людина, чиє ім’я таємно написав султан в запечатаному листі.

На даний момент головними претендентами на престол називають трьох двоюрідних братів покійного султана: міністра культури Хайтама бен Тарік Аль Саїда; заступника прем’єр-міністра Асаада бен Тарік Аль Саїда; і Шихаба бін Тарік Аль Саїд, колишнього командувача військово-морськими силами Оману, який був радником королівської влади.

Султан є головною людиною, приймаючою рішення в Омані, а також займає посади прем’єр-міністра, верховного головнокомандувача збройними силами, міністра оборони, міністра фінансів і міністра закордонних справ.

Напередодні в Омані був президент України Володимир Зеленський. Він зустрічався з міністром, відповідальним за іноземні справи Султанату, Юсуфом бін Аляві бін Абдуллою.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.