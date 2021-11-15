9-річний хлопчик, який постраждав у тисняві на фестивалі Astroworld (Техас), помер. Тепер кількість загиблих становить 10 людей.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пенья, це спричинило паніку й травмування людей.

“Люди почали падати, непритомніти, і це створило додаткову паніку”, – сказав Пенья.

Тоді причини смертей ще не були встановлені. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, 11 з яких мали зупинку серця. Пенья також уточнив, що одному пацієнтові було 10 років.

За словами сімейного адвоката, 9-річний хлопчик Езра Блаунт (Ezra Blount), який отримав травму на фестивалі Astroworld, помер у неділю.

Езра був у медичній комі, у нього набряк мозок, були пошкоджені печінка та нирки.

Бернон Блаунт сказав CNN, що його онук був у Х’юстоні, щоб побачити “свого улюбленого артиста”, і пішов на концерт зі своїм батьком, Трестоном Блаунтом.

“Коли мій син пішов на концерт, у нього на плечі був мій онук. Потім почалася тиснява, і мій син не міг дихати, тому знепритомнів. А коли він знепритомнів, Езра впав з плеча в натовп”, – сказав Бернон Блаунт.

Коли Трестон прийшов до тями, Езра вже госпіталізували до Техаської дитячої лікарні.