Про це повідомляє телеканал CNN.
Трагедія сталася 6 листопада. Тиснява виникла під час виступу Тревіса Скотта та репера Drake, коли натовп намагався підійти ближче до сцени. За словами голови пожежної охорони Сема Пенья, це спричинило паніку й травмування людей.
“Люди почали падати, непритомніти, і це створило додаткову паніку”, – сказав Пенья.
Тоді причини смертей ще не були встановлені. Сем Пенья додав, що 17 людей госпіталізували, 11 з яких мали зупинку серця. Пенья також уточнив, що одному пацієнтові було 10 років.
За словами сімейного адвоката, 9-річний хлопчик Езра Блаунт (Ezra Blount), який отримав травму на фестивалі Astroworld, помер у неділю.
Езра був у медичній комі, у нього набряк мозок, були пошкоджені печінка та нирки.
Бернон Блаунт сказав CNN, що його онук був у Х’юстоні, щоб побачити “свого улюбленого артиста”, і пішов на концерт зі своїм батьком, Трестоном Блаунтом.
“Коли мій син пішов на концерт, у нього на плечі був мій онук. Потім почалася тиснява, і мій син не міг дихати, тому знепритомнів. А коли він знепритомнів, Езра впав з плеча в натовп”, – сказав Бернон Блаунт.
Коли Трестон прийшов до тями, Езра вже госпіталізували до Техаської дитячої лікарні.
- Нагадаємо, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер прокоментувала трагедію на фестивалі за участю свого бойфренда — репера Тревіса Скотта.
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