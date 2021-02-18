Помер радянський і російський актор Андрій Мягков, відомий за фільмами "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Жорстокий романс".

Про це повідомляє російське агентство РБК.

Причина смерті поки не повідомляється.

Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. Закінчив школу-студію МХАТ і почав працювати в театрі “Современник”. Дебют в кіно відбувся в 1965-му, він зіграв головну роль у комедійному фільмі Елема Клімова “Пригоди зубного лікаря” разом з Алісою Фрейндліх.

За роль Лукашина в “Іронії долі” Мягков був удостоєний державної премією СРСР, а за роль Новосельцева в “Службовому романі” – Держпремією РРФСР імені братів Васильєвих.

Він також зіграв у фільмах “Дні Турбіних”, “На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі”, “Післямова”, “Надія” і “Срібні труби”.