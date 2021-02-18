Про це повідомляє російське агентство РБК.
Причина смерті поки не повідомляється.
Мягков народився в Ленінграді 8 липня 1938 року. Закінчив школу-студію МХАТ і почав працювати в театрі “Современник”. Дебют в кіно відбувся в 1965-му, він зіграв головну роль у комедійному фільмі Елема Клімова “Пригоди зубного лікаря” разом з Алісою Фрейндліх.
За роль Лукашина в “Іронії долі” Мягков був удостоєний державної премією СРСР, а за роль Новосельцева в “Службовому романі” – Держпремією РРФСР імені братів Васильєвих.
Він також зіграв у фільмах “Дні Турбіних”, “На Дерибасівській гарна погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі”, “Післямова”, “Надія” і “Срібні труби”.
- 12 грудня 2020 року помер відомий російський актор Валентин Гафт.