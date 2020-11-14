У віці 85 років помер відомий актор театру і кіно Армен Джигарханян.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”, посилаючись на інформацію одного актора Артура Согомонян.

“На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилося о шостій ранку”, – сказав він.

Зазначається, що причиною смерті стали вік і хвороби артиста.

Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані. З 1996 року був президентом і художнім керівником Московського драматичного театру. Відомий за ролями в таких фільмах як “Здрастуй, це я!”, “Нові пригоди невловимих”, “Собака на сіні”, “Здрастуйте, я ваша тітка”, “Місце зустрічі змінити не можна”, “Тегеран-43”, “Місто Зеро”, “Паспорт”, “Царевбивця”.

Варто зазначити, що в березні 2014-го в період анексії Криму Джигарханян був одним з небагатьох, хто висловив підтримку Україні і не підписав колективний лист представників російської творчої інтелігенції зі схваленням агресії РФ і окупації півострова.