Про це повідомляє ВВС.
Актор досягнув успіху в 1990-х роках. Зокрема, у фільмі “Врятувати рядового Раяна”, який отримав декілька премій “Оскар” в 1998 році. Там він зіграв сержанта Хорвата. Втім, його не раз судили за зберігання наркотиків та домашнє насилля.
Зазначається, що з середини лютого Сайзмор знаходився у комі, після розірву аневризму судин головного мозку: “Він був талановитим, люблячим, чуйним і міг нескінченно розважати нас, завдяки своїй дотепності та вмінню розповідати історії”, — сказав брата актора Пол Сайзмор.
Кар’єра Сайзмора почалася з невеликої ролі в фільмі Олівера Стоуна “Народжений четвертого липня” в 1989 році. Далі були більші ролі в “Справжній любові” Рідлі Скотта та в “Дияволі у голубій сукні” з Дензелом Вашингтоном.
“Я прожив цікаве життя. Але не можу сказати, чого б я не віддав за те, щоб бути хлопцем, про якого ви нічого не знаєте”, — говорив Том Сайзмор.
Протягом своїх останніх років він знявся в невеликій ролі в серіалі “Кобра Кай” та мав епізодичну роль у 2017 році у серіалі Девіда Лінча “Твін Пікс”.
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