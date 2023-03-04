4 березня помер відомий американський актор Том Сайзмор, який став відомим завдяки своїм ролям у фільмах "Врятувати рядового Раяна" та "Чорний яструб". Йому був 61 рік.

Про це повідомляє ВВС.

Актор досягнув успіху в 1990-х роках. Зокрема, у фільмі “Врятувати рядового Раяна”, який отримав декілька премій “Оскар” в 1998 році. Там він зіграв сержанта Хорвата. Втім, його не раз судили за зберігання наркотиків та домашнє насилля.

Зазначається, що з середини лютого Сайзмор знаходився у комі, після розірву аневризму судин головного мозку: “Він був талановитим, люблячим, чуйним і міг нескінченно розважати нас, завдяки своїй дотепності та вмінню розповідати історії”, — сказав брата актора Пол Сайзмор.

Кар’єра Сайзмора почалася з невеликої ролі в фільмі Олівера Стоуна “Народжений четвертого липня” в 1989 році. Далі були більші ролі в “Справжній любові” Рідлі Скотта та в “Дияволі у голубій сукні” з Дензелом Вашингтоном.

“Я прожив цікаве життя. Але не можу сказати, чого б я не віддав за те, щоб бути хлопцем, про якого ви нічого не знаєте”, — говорив Том Сайзмор.

Протягом своїх останніх років він знявся в невеликій ролі в серіалі “Кобра Кай” та мав епізодичну роль у 2017 році у серіалі Девіда Лінча “Твін Пікс”.