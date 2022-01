Рідні написали про смерть актора на його сторінці у Facebook.

“Наші серця розбиті, ми знаємо, як багато він значив для багатьох з вас, і ми щиро цінуємо всю любов і підтримку. Дякуємо за розуміння нашої необхідності усамітнення в цей момент”, – йдеться у повідомленні від рідних Міта Лоуфа.

Виконавець помер в оточенні родини та близьких друзів, причина смерті не повідомляється.

Прізвисько, яке перетворилося на його артистичний псевдонім Міт Лоуф (з інглійської м’ясний рулет чи м’ясна котлета), отримав ще у шкільні роки від свого тренера через свою неповороткість.

Він народився 27 вересня 1947 році в Далласі, штат Техас. У кінці 1960-х років переїхав до Лос-Анджелеса почав музичну кар’єру. Пік його слави, як актора припав на 70-90-і роки.

За пісню “I’d Do Anything for Love”, яка вийшла в 1993 році співак отримав премію “Греммі” в номінації “Найкраще сольне вокальне рок-виконання”.