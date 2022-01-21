Рідні написали про смерть актора на його сторінці у Facebook.
“Наші серця розбиті, ми знаємо, як багато він значив для багатьох з вас, і ми щиро цінуємо всю любов і підтримку. Дякуємо за розуміння нашої необхідності усамітнення в цей момент”, – йдеться у повідомленні від рідних Міта Лоуфа.
Виконавець помер в оточенні родини та близьких друзів, причина смерті не повідомляється.
Прізвисько, яке перетворилося на його артистичний псевдонім Міт Лоуф (з інглійської м’ясний рулет чи м’ясна котлета), отримав ще у шкільні роки від свого тренера через свою неповороткість.
Він народився 27 вересня 1947 році в Далласі, штат Техас. У кінці 1960-х років переїхав до Лос-Анджелеса почав музичну кар’єру. Пік його слави, як актора припав на 70-90-і роки.
За пісню “I’d Do Anything for Love”, яка вийшла в 1993 році співак отримав премію “Греммі” в номінації “Найкраще сольне вокальне рок-виконання”.
Міт Лоуф знявся більше ніж у 50 фільмах та серіалах, найвідоміші: “Шоу жахів Роккі Хоррора” (1975), “Бійцівський клуб” (1999),“Світ Вейна” (1992). Також, був учасником знаменитого бродвейського рок-мюзиклу “Волосся”.
На світлині Міт Лоуф у ролі онкохворого Роберта “Боба” Полсона у культовому фільмі “Бійцівський клуб” (1999).
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