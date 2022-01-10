Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Найбільш відомий глядачам він за роллю благородного патріарха Денні Таннера у ситкомі “Повний будинок” і голосом за кадром у серіалі “Як я зустрів вашу маму”.

Згідно з заявою офісу шерифа округу Ориндж, Сагета знайшли мертвим у готельному номері в Ritz-Carlton, в Орландо (Флорида, США).

Причину смерті встановлює судмедексперт, що відомо наразі – ніяких слідів насильної смерті чи вживання наркотиків не виявлено.

Родина Боба Сагета вже підтвердила факт його смерті заявою:

“Ми зі спустошеністю підтверджуємо, що наш улюблений Боб помер сьогодні. Він був для нас усім, і ми хочемо, щоб ви знали, як він любив своїх шанувальників, виступаючи наживо та об’єднуючи людей з усіх сфер життя разом зі сміхом. Хоча ми просимо про конфіденційність у цей час, ми запрошуємо вас приєднатися до нас у пам’яті любові та сміху, які Боб приніс у світ”.