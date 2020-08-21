На 88 році життя помер батько Марини Порошенко, дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, Анатолій Переведенцев.

Про це повідомив Петро Порошенко.

“Ще одна важка втрата для нашої родини. Учора помер батько Марини – Анатолій Михайлович Переведенцев. Справжній державник, будівничий, великий українець, а ще мій близький друг і люблячий батько та дідусь. У ці дні всі мої почуття з Мариною. Марина – копія батька: має його характер, доброту і скромність. Прошу всіх молитися, щоб Всемилостивий Господь прийняв Анатолія Михайловича в Царство Небесне”, – зазначив він.

Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він працював заступником голови МОЗ УРСР. Пізніше Переведенцев був радником посла СРСР в Монголії.