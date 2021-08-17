Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

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Кадзі, який кинув університет та працював в друкарні до заснування першого в Японії журналу-головоломки, скористався підказками з існуючої числової головоломки, щоб створити те, що він пізніше назвав “судоку” – скорочення від японського слова “кожне число має бути єдиним”.

Логічна головоломка пропонує людям заповнити сітку 9X9 в кожному блоці так, щоб всі стовпці, як вертикальні, так і горизонтальні, містили числа від 1 до 9 без повторення. Кількість заповнених фігур в сітці на початку головоломки визначає, наскільки вона складна.

Судоку став популярним за межами Японії близько двох десятиліть тому після того, як його почали друкувати закордонні газети. За оцінками, понад 100 мільйонів осіб у всьому світі регулярно вирішують головоломки як спосіб зберегти гостроту розумових здібностей.

Крім того, з 2006 року щорічно проводиться чемпіонат світу з судоку.