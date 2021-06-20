19 червня стало відомо про смерть українського письменника, блогера та військового парамедика Святослав Волкова, який більш відомий як Gorky Look. А ще блогера у мережі знають як Святослава Носова.

Про це розповідають #Букви.

Про смерть Волкова повідомили волонтери, політики та інші блогери.

Так, волонтер Нік Будерацький на своїй Facebook-сторінці написав, що у Святослава відмовили нирки.

Святослав Волков – киянин, за освітою філолог, працював вчителем російської мови, був керівником підприємства. А ще він відомий як військовий парамедик.

Gorky Look створив блог у 2014 році, який набрав чималої популярності. У серпні 2015 року вийшла книга на основі публікацій Святослава Волкова.