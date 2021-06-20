Про це розповідають #Букви.
Про смерть Волкова повідомили волонтери, політики та інші блогери.
Так, волонтер Нік Будерацький на своїй Facebook-сторінці написав, що у Святослава відмовили нирки.
Святослав Волков – киянин, за освітою філолог, працював вчителем російської мови, був керівником підприємства. А ще він відомий як військовий парамедик.
Gorky Look створив блог у 2014 році, який набрав чималої популярності. У серпні 2015 року вийшла книга на основі публікацій Святослава Волкова.
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