Про це повідомляє The Guardian.
Видання пише, що минулого четверга, 16 березня, Гранта знайшли біля вокзалу Кінгс-Крос на півночі Лондона у другій половині дня.
Вже 20 березня зранку було оголошено про смерть актора. Попри те, що зразу як його виявили непритомним на вокзалі, лікарі констатували відсутність мозкової діяльності.
Наразі причину смерті не розголошують.
Також смерть актора підтвердила його дочка Софі Джейн Грант у коментарі Sky News. “Моє серце розбите…Жодна дівчинка не заслуговує на те, щоб у неї забрали батька…Його добре знали й любили [за його роботу]. Він пішов занадто рано”, — сказала вона.
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