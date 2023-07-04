У Києві в одній з лікарень помер доброволець з Литви Валеріюс Полковніковас. Іноземець отримав поранення в районі Бахмута.

Джередло: друг загиблого пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс написав у Facebook.

“Сьогодні (3 липня, – ред.) я отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість”, – зазначив він.

Він закликав допомагати батькам загиблого, бо вони перебувають у скрутному матеріальному становищі.

LRT повідомило, що МЗС Литви звернулося до лікарні, де отримало підтвердження смерті громадянина Литви. Проте посольство не має відомостей про те, що загиблий литовець помер від отриманих травм.

Дипломати з’ясовують ситуацію. Вони перебувають в постійному контакті з родичами загиблого і правоохоронними органами.