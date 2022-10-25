У віці 68 років помер колишній глава Пентагону Ештон Картер. Він вважав, що США мають передавати Україні зброю й казав, що Захід не повинен давати РФ право розглядати колишні республіки СРСР як зону свого впливу.

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Ештон Картер народився 24 вересня 1954 року у Філадельфії, штат Пенсільванія. Його батько був військовим лікарем, а мати вчителькою.

Він навчався в Единбурзькому університеті (Велика Британія), а далі перейшов до Єльського університету (США). У 1976 році набув ступінь бакалавра з фізики та історії Середньовіччя. Через три роки він захистив докторський ступінь з теоретичної фізики у коледжі Сент-Джонс цього університету.

Картер розпочав працювати у міністерстві оборони США у 1993 році. Згодом перебував в адміністрації президента Білла Клінтона на посаді заступника міністра оборони. Картер брав участь у реалізації програм з виведення ядерних озброєнь з України, Білорусії та Казахстану. Крім того, він був одним із координаторів програми Нанна-Лугара з утилізації ядерної та хімічної зброї у колишньому СРСР.

Його залучали до розробки військового сценарію під час кризи в КНДР (1993-1994) й перемовин про російську військову присутність у Боснії під час подій у на території колишньої Югославії (1995).

До Пентагону Ештон Картер повернувся у 2009-2011 роках, після наукової діяльності. Він обіймав посаду заступника міністра оборони із закупівель озброєнь, технологій та логістики. Картер був залучений до дослідно-конструкторських розробок і створення нових прототипів озброєнь.

Після цього й до 2013 року він був першим заступником голови Пентагону. За його участю було розроблено поточні стратегії міністерства для пілотованих та безпілотних систем, розвідки, боротьби з тероризмом тощо.

44-й президент США Барак Обама оголосив про призначення Ештона Картера на посаду міністра оборони 5 грудня 2014 року. Картер демонстрував жорстку позицію щодо Росії та заявляв, що Захід не повинен надавати РФ право розглядати колишні радянські республіки як зону своїх особливих інтересів, зокрема Україну. Він закликав нарощувати можливості у галузі безпеки та військову взаємодію НАТО разом з Молдовою, Грузією та Україною.

Картер підтримував озброєння України та розширення американської військової присутності у Східній Європі. На його думку, основними загрозами для США були Росія, Китай, Іран, Північна Корея та міжнародний тероризм.

Його практично одностайно затвердив на посаді Сенат США і 17 лютого 2015 року він обійняв посаду. Після чого Картер координував проведення операцій американського військового контингенту в Іраку, Сирії, Афганістані та Лівії. також він відповідав за дії міжнародної коаліції у боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” і був автором кіберстратегії міністерства.

У 2017 році він залишив посаду у зв’язку з відходом адміністрації Барака Обами. Після цього Картер став професором технологій та глобальних проблем у Школі управління ім. Джона Кеннеді Гарвардського університету. Також він знову обійняв посаду директора Белферівського центру.