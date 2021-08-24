Про це повідомила депутатка фракції “Батьківщина” у Київській міській раді Тетяна Меліхова.

“Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко. Патріот України, народний депутат України, депутат Київради декількох скликань, голова депутатської фракції “ВО “Батьківщина” у Київраді, голова Київської міської державної адміністрації, голова Київської міської партійної організації “ВО “Батьківщина”, активний учасник Помаранчевої революції та Революції Гідності. Засновник етнокомплексу “Українське село”…. Все неможливо перелічити. Надійний друг, гарний сім‘янин”, – зазначила вона.

Бондаренко народився 4 грудня 1952 року в селі Охіньки Прилуцького району Чернігівської області. Закінчив Прилуцьке педагогічне училище імені Івана Франка. Після цього працював учителем історії та географії Калинівської 8-річної школи Городищенського району Черкаської області.

У 1977 році Бондаренко закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 1986 року був заступником, а з 1990-го – головою виконкому Ленінградської райради Києва, у 1991 році став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації. У 1996 році був заступником міністра – керівником справами Міністерства юстиції України.

Бондаренко був народним депутатом II, III, IV, VI та VII скликань. За період депутатської діяльності він підготував понад 141 законопроєкт, зокрема “Про столицю України — місто герой Київ”, “Про органи самоорганізації населення”, “Про міліцію місцевого самоврядування міста”, “Про правовий статус зарубіжних українців”, “Про делегування повноважень”, “Про заклади охорони здоров’я” та інші.

З 7 березня по 25 червня 2014 року він обіймав посаду голови КМДА. У 2014 році він також балотувався на посаду мера Києва. Крім того, Бондаренко був депутатом Київради VII скликання.