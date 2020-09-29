Емір Кувейту Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах помер в американській клініці Mayo в Рочестері у штаті Міннесота. Йому був 91 рік.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Його ушпиталили у 2019 році, а потім ще раз — у липні 2020 року.

Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах обіймав пост голови Кувейту з 2006 року. Він також відомий як архітектор сучасної зовнішньої політики Кувейту.

Шейх Сабах народився в 1929 році. З 1963 по 2003 рік обіймав посаду голови МЗС, а потім став прем’єр-міністром.

Зараз молодший брат Сабаха і наслідний принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах тимчасово призначений виконувати ряд повноважень еміра.