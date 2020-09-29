Про це повідомляє Al Jazeera.
Його ушпиталили у 2019 році, а потім ще раз — у липні 2020 року.
Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах обіймав пост голови Кувейту з 2006 року. Він також відомий як архітектор сучасної зовнішньої політики Кувейту.
Шейх Сабах народився в 1929 році. З 1963 по 2003 рік обіймав посаду голови МЗС, а потім став прем’єр-міністром.
Зараз молодший брат Сабаха і наслідний принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах тимчасово призначений виконувати ряд повноважень еміра.
- Раніше повідомлялося, що 26 вересня помер український політик, колишній голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Іван Салій.