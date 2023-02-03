3 лютого у віці 88 років помер Пако Рабанн французький модельєр-кутюрʼє іспанського походження. Наразі причини смерті не відомі.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion з посиланням на підтвердження факту смерті від іспанської група Puig, яка володіє домом моди й парфумерним бізнесом Пако.

“Пако Рабанн зробив трансгресію магнетичною. Хто ще міг спонукати модних парижанок бажати сукні з пластику й металу? Хто, як не Пако Рабанн, міг вигадати аромат під назвою Calandre, що перекладається як “автомобільний гриль”, і зробити з нього символ сучасної жіночності?” — зауважив президент відділу моди Puig Хосе Мануель Альбеса.

Міжнародну популярність Пако Рабанн здобув у 1960-х роках завдяки створенню одягу з альтернативних матеріалів. Модельєр творив з пластику, паперу та металу.

У 1966 році вийшла його перша колекцію з пластику. Вона називалася “12 непридатних суконь із сучасних матеріалів”. Крім того, Пако розробляв костюми для театру й кіно. Дизайнер пішов у відставку у 1999 році. Лише у 2011 році його лейбел відродив Puig.

Зауважимо, що модельєр неодноразово відвідував українську столицю. Наприклад, у 2006-му він приїхав до Києва з виставкою.