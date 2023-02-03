Про це повідомляє видання The Business of Fashion з посиланням на підтвердження факту смерті від іспанської група Puig, яка володіє домом моди й парфумерним бізнесом Пако.
“Пако Рабанн зробив трансгресію магнетичною. Хто ще міг спонукати модних парижанок бажати сукні з пластику й металу? Хто, як не Пако Рабанн, міг вигадати аромат під назвою Calandre, що перекладається як “автомобільний гриль”, і зробити з нього символ сучасної жіночності?” — зауважив президент відділу моди Puig Хосе Мануель Альбеса.
Міжнародну популярність Пако Рабанн здобув у 1960-х роках завдяки створенню одягу з альтернативних матеріалів. Модельєр творив з пластику, паперу та металу.
У 1966 році вийшла його перша колекцію з пластику. Вона називалася “12 непридатних суконь із сучасних матеріалів”. Крім того, Пако розробляв костюми для театру й кіно. Дизайнер пішов у відставку у 1999 році. Лише у 2011 році його лейбел відродив Puig.
Зауважимо, що модельєр неодноразово відвідував українську столицю. Наприклад, у 2006-му він приїхав до Києва з виставкою.
- Французький модний дім Dior докладно розповів про чоловічі дербі з осінньо-зимового показу 2023 у Парижі. Йдеться про туфлі, котрі надрукували на 3D-принтері.
- Німецький дизайнер Франк Вільде анонсував збір коштів на генератори для українських лікарень через фандрейзингову платформу UNITED24. Він анонсував різдвяну кампанію спільно з німецькими громадськими організаціями Vitsche та “Укр.Дім”.