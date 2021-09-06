Про це повідомив футбольний клуб “Парі Сен-Жермен”, у якому раніше грав чоловік, а також клуби “Ніцца” та “Нім”.

Серце Адамса перестало битися у передмісті французької Ніцци. Він перебував у комі з 1982 року після того, як під час операції лікарі ввели йому майже смертельну дозу знеболювального.

Жан-П’єр Адамс народився в Дакарі (Синегал), але в 10-річному віці переїхав до Франції. Там його усиновила місцева пара. Адамс починав футбольну кар’єру й одночасно працював на заводі.

Жан-П’єр Адамс дебютував у складі “Ентенте БФН” у 1967 році, потім виступав за ПСЖ, “Нім” та “Ніццу”. У складі двох останніх футболіст двічі здобував срібло чемпіонату Франції. Крім того, Адамс виступав за національну збірну у 1972-1976 роках.

У 1982 році під час гри футболіст розірвав зв’язки. Його ушпиталили в Ліоні до лікарні, персонал якої страйкував. Оперував футболіста стажер.

Недосвідчений лікар ввів Адамсу майже летальну дозу знеболювального. Він впав у кому. 

Адамса виписали з лікарні майже через півтора року. За ним до кінця життя доглядала дружина Бернадетта. У подружжя народилося двоє синів.

Медичний персонал було визнано винними у нанесенні ненавмисних ушкоджень у 1989 році, а остаточне рішення у цій справі суд ухвалив у середині 1990-х років. Лікаря та стажера засудили до умовного покарання тривалістю один місяць і штрафу, який на сьогодні становить близько 750 євро.

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