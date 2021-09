Про це повідомив футбольний клуб “Парі Сен-Жермен”, у якому раніше грав чоловік, а також клуби “Ніцца” та “Нім”.

Серце Адамса перестало битися у передмісті французької Ніцци. Він перебував у комі з 1982 року після того, як під час операції лікарі ввели йому майже смертельну дозу знеболювального.

Жан-П’єр Адамс народився в Дакарі (Синегал), але в 10-річному віці переїхав до Франції. Там його усиновила місцева пара. Адамс починав футбольну кар’єру й одночасно працював на заводі.

Жан-П’єр Адамс дебютував у складі “Ентенте БФН” у 1967 році, потім виступав за ПСЖ, “Нім” та “Ніццу”. У складі двох останніх футболіст двічі здобував срібло чемпіонату Франції. Крім того, Адамс виступав за національну збірну у 1972-1976 роках.

Former France and PSG defender Jean-Pierre Adams has died at the age of 73, after being in a coma for the past 39 years.

In 1982, Adams was administered a near-fatal dose of anaesthetic ahead of a routine knee operation and never regained consciousness.

