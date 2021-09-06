У понеділок, 6 вересня помер футболіст Жан-П’єр Адамс. Йому було 73 роки, 39 з яких чоловік перебував у комі.

Про це повідомив футбольний клуб “Парі Сен-Жермен”, у якому раніше грав чоловік, а також клуби “Ніцца” та “Нім”.

Серце Адамса перестало битися у передмісті французької Ніцци. Він перебував у комі з 1982 року після того, як під час операції лікарі ввели йому майже смертельну дозу знеболювального.

Жан-П’єр Адамс народився в Дакарі (Синегал), але в 10-річному віці переїхав до Франції. Там його усиновила місцева пара. Адамс починав футбольну кар’єру й одночасно працював на заводі.

Жан-П’єр Адамс дебютував у складі “Ентенте БФН” у 1967 році, потім виступав за ПСЖ, “Нім” та “Ніццу”. У складі двох останніх футболіст двічі здобував срібло чемпіонату Франції. Крім того, Адамс виступав за національну збірну у 1972-1976 роках.

Former France and PSG defender Jean-Pierre Adams has died at the age of 73, after being in a coma for the past 39 years. In 1982, Adams was administered a near-fatal dose of anaesthetic ahead of a routine knee operation and never regained consciousness. RIP 🙏 pic.twitter.com/ss5E4oRfGh — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2021

L'#OGCNice a appris avec déchirement la disparition de Jean-Pierre Adams plongé dans le coma depuis le 17 mars 1982.

L'ancien défenseur a porté les couleurs du Gym à 145 reprises de 1973 à 1977. L'OGCNice s'associe à la peine de ses proches qui ont veillé sur lui pendant 39 ans. pic.twitter.com/i75yOBOhgb — OGC Nice (@ogcnice) September 6, 2021

Nous avons appris ce matin la disparition de Jean-Pierre Adams. Il avait porté les couleurs du Nîmes Olympique à 84 reprises et formait avec Marius Trésor "la garde noire" en Équipe de France. Le Club présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille. pic.twitter.com/jt5AqinXDg — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) September 6, 2021

У 1982 році під час гри футболіст розірвав зв’язки. Його ушпиталили в Ліоні до лікарні, персонал якої страйкував. Оперував футболіста стажер.

Недосвідчений лікар ввів Адамсу майже летальну дозу знеболювального. Він впав у кому.

Адамса виписали з лікарні майже через півтора року. За ним до кінця життя доглядала дружина Бернадетта. У подружжя народилося двоє синів.

Медичний персонал було визнано винними у нанесенні ненавмисних ушкоджень у 1989 році, а остаточне рішення у цій справі суд ухвалив у середині 1990-х років. Лікаря та стажера засудили до умовного покарання тривалістю один місяць і штрафу, який на сьогодні становить близько 750 євро.