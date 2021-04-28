В Іспанії в середу, 28 квітня, помер популярний телеведучий і знаменитий "реготун" Хуан Хоя Борха, більш відомий в інтернеті як "Ель-Рісітас".

Про це пише Sevilla.abc.

Хуан помер у віці 65 років в лікарні Вирхен-дель-Росіо в Севільї. За своє життя він змінив безліч професій та місць роботи, включаючи приготування їжі і розвантаження мішків з цементом.

У вересні минулого року Хуану ампутували ногу через хвороби серцево-судинної системи, з тих пір він перебував у лікарні і помер в результаті ускладнень.

Популярний севільський актор і комік прославився в 2015 році завдяки серії пародій на основі його інтерв’ю в червні 2002 року на іспанському телешоу.