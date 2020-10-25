У Сеулі помер глава південнокорейського концерну Samsung Лі Гон Хі. Йому було 78 років.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

У 2014 році у Лі Гон Хі стався серцевий напад, після цього у нього почалися проблеми зі здоров’ям.

Через це останніми роками Samsung фактично керує його син – Лі Чже Ену, сам Лі Гон Хі був лише формальним главою компанії.

“Голова Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung з місцевого бізнесу в провідного світового новатора і промислового гіганта. Його заява 1993 року про “новому менеджменті” стала рушійною силою бачення компанії з надання кращих технологій для розвитку глобального суспільства. Його спадщина буде вічною”, – заявили в Samsung.