В Італії у ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер голова Європейського парламенту Давід Сассолі.

Про це повідомив прес-секретар політика Роберто Куїльйо у Twitter.

“Давід Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом – ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де його було госпіталізовано. Дату і час похорону буде повідомлено в найближчі кілька годин”, – написав Куїльйо.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

10 січня Європарламент підтвердив, що італійський лівоцентристський політик перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня.

У заяві йшлося про те, що “госпіталізація була необхідна у зв’язку з серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи”.

Довідка. Сассолі був професійним журналістом. Протягом кількох років він вів випуск новин на державному каналі Rai.

У 2009 році обраний до Європейського парламенту за списком Демократичної партії. 3 липня 2019 року обраний головою Європарламенту. Термін його мандата спливав у січні цього року.

У травні 2021 Міністерство закордонних справ Росії запровадило санкції проти очільника Європарламенту Давида Сассолі. Він заявив, що це не змусить ЄП мовчати про злочини РФ.

Місяць тому Сассолі оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру для переобрання як спікера Європарламенту, щоб “не розколювати європейську більшість”.