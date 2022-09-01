Про це повідомляє проросійська агенція “Интерфакс” з посиланням на власні джерела.
“Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер”, — сказав співрозмовник агенції. За його словами, на місці події вже працюють правоохоронці.
Водночас “Интерфакс” поки що не має офіційного підтвердження цієї інформації.
Зазначається, що Маганов у 1980-х роках працював у “Лангепаснафтогазі”, який увійшов потім до складу “ЛУКОЙЛу”. З моменту створення АТ обіймав у “Лукойлі” керівні посади.
У 2020 році, після смерті голови ради директорів нафтової компанії Валерія Грайфера, очолив раду та залишив правління. Також Равіль Маганов — брат гендиректора “Татнафти” Наїля Маганова.
- Станом на 2 травня 2022 року щонайменше п’ять відомих російських бізнесменів померли через самогубства з кінця січня. Троє з них нібито вбили членів своїх сімей, перш ніж покінчити з життям. Четверо загиблих були пов’язані з російським державним енергетичним гігантом “Газпром” або однією з його дочірніх компаній.