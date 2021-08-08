У віці 59 років помер відомий український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.

Про це повідомляє одеське видання “Думская” з посиланням на родичів художника.

Митець помер сьогодні вночі. Причини смерті поки не називають.

Олександр Ройтбуд народився 14 жовтня 1961 року в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

У 1993 році Ройтбурд став співзасновником одеської асоціації “Нове мистецтво”. Спочатку там працював арт-директором, а з 1999 по 2001 рік вже очолив цю асоціацію. Також був директором Галереї Марата Гельмана в Києві.

У 2014 році брав участь у мітингах на Євромайдані.

У жовтні 2020 року Олександра Ройтбурд став депутатом Одеської обласної ради від партії “Європейська Солідарність”.

Ройтбурд був членом Національної спілки художників України.

Фото з відкритих джерел

Про смерть художника також повідомив і народний депутат від “Євросолідарності” Микола Княжицький.

Про смерть Ройтбурда повідомив гендиректор фонду Одеської опери Євген Лавренчук.