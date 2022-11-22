Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Юрій Шухевич помер у ніч проти 22 листопада. Герой України провів у радянських таборах і засланнях понад 30 років, оскільки був сином керівника УПА.

“У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи. Вічна Пам’ять великому Українцю”, — написав Андрій Садовий. Біографія Юрія Шухевича Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів Тернопільського воєводства Польщі (нині Радехівський район Львівської області). У 1939 році його родина переїхала до Кракова, де проживала два роки, й у 1941-му вони перебралися до Львова. Шухевичі опинилися в СРСР через Пакт Молотова — Ріббентропа, коли два диктатори Гітлер і Сталін таємно розділили Польщу й домовились не починати бойові дії між країнами. У 1939 році Захід України було включено до складу СРСР.

Його мати звали Наталія Березинська-Шухевич. Крім Юрія в родині Шухевичів була ще донька Марія (1940 р.н.), яку рано розділили з родиною.

Більша частина життя майбутнього Героя України пов’язана з боротьбою за виживання в умовах радянського тоталітарного режиму. Після того як радянські війська вийшли до Львова у 1944 році, то мати і дружину керівника УПА з двома дітьми заарештували органи НКВД. Усіх їх вислали до Сибіру, а у 1946 році у Наталі забрали дітей і відправили в дитячий будинок в Чорнобилі. Надалі брата і сестру переводять в установу для “дітей ворогів народу”, яка була розташована у нині Донецьку.

13-річний підліток двічі втікав звідти й другого разу зміг дібратися додому. У 1948 році він повернувся за сестрою, але його затримала міліція. Перед цим він зміг зустрітися з батьком на Рогатинщині у 1947 році.

15-річного хлопчика стали судити, а після виповнення 16 років особлива нарада МВС СРСР засуджує його до 10 років виправно-трудових таборів за офіційною версією “за зв’язок з підпіллям ОУН-УПА” або іншими словами за те, що він був сином Шухевича.

Його сестра погано пам’ятала брата, а батьків взагалі ні. Дівчинці змінили прізвище і дату народження, а місцем появи на світ вказали Донецьк. Її знайшов Юрій Шухевич вже після того, як вона закінчила технікум.

У результаті спецоперації у 1950 році був убитий Роман Шухевич. 17-річного хлопчика привезли до Львова для впізнання трупа свого батька. Він зізнавався, що був задоволений тим, що батько не дався в руки “червоним” живим.

Після шести років ув’язнення Шухевич потрапив під амністію, але Генпрокурор СРСР вважав, що випускати “сина ліквідованого зрадника і пособника фашистів” не можна. У результаті він все-таки відбув 10-річний термін повністю.

Після того, як Юрій Шухевич вийшов його знову заарештували й приписали “антирадянську агітацію”. Термін покарання сягав 10 років позбавлення волі у виправно-трудовому таборі в Мордовії.

Син лідера УПА став зближатися з правозахисниками після визволення у серпні 1968 року. Утім йому заборонено було жити на батьківщині. Внаслідок доносу його будинок обшукали і знайшли брошури антирадянського змісту. Йому призначено ще один тюремний термін – 9 років ув’язнення і 5 років заслання.

Через важкі умови перебування в місцях позбавлення волі та тортури — Юрій Шухевич осліп.

У 1983 році його заслали до будинку інвалідів у Сибір, де він пробував до 1988 року. Наступного року 55-річний чоловік все ж таки повертається до рідного Львова.

“Табори і в’язниці – 31 рік. П’ять років – це вже було заслання”, — згадував він, передало “Твоє місто“.

Діяльність за часів незалежної України

У 1990 році Юрій Шухевич заснував Українську Міжпартійну Асамблею. Пізніше її перетворили в Українську Національну Асамблею (УНА). Через чотири роки він балотувався до Верховної Ради, але його не обрали. У 2006 році його визнали Героєм України.

“Це була зовсім інша Україна, котра дасть українцям щастя і свободу”, — казав він про те, яку мріяв бачити Україну без “червоних”.

Через стан здоров’я Шухевич тимчасово пішов з посади голови УНА-УНСО. Далі він створив організацію “Галицький вибір” і політичною діяльністю не займався.

До політики син голови УПА повернувся у 2006 році. Його партія УНА-УНСО не пройшла за результатами виборів, але у 2014 році Олег Ляшко включив 81-річного Героя України в список Радикальної партії під № 5. Після цього його зняли з посади голови УНА-УНСО через конфлікт зі своїми прихильниками.

Увійшовши до Верховної Ради він вніс на розгляд законопроєкт “Про правовий статус і вшанування пам’яті борців за незалежність України в XX столітті”. У травні 2015 року законопроєкт підписав п’ятий президент Петро Порошенко. У законі містилося положення щодо вшанування пам’яті бійців ОУН-УПА.

“Був час, що я не дуже сподівався (що Україна здобуде незалежність, – ред.). Сили додавало те, що я знав, що Союзу буде кінець – бо не може все на фальші, брехні, диявольській жорстокості триматися. Колись йому мав прийти кінець і так воно й сталося”, — висловлювався він.

Юрій Шухевич був одним з одним з ініціаторів законопроєкту про розрив дипломатичних відносин з Росією. У 2018 році його внесли до списку санкцій Кремля.

Висловлювання

До кінця життя син командира УПА ніколи не приховував своїх переконань. Попри табори, заслання і тортури — він залишився українським націоналістом.

До останніх днів Юрій Шухевич зберігав гострий розум і чудове почуття гумору.