Про це Вакарчук повідомив в Facebook.

“Сьогодні не стало мого найближчого друга…Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі… Дякую тобі, тато… люблю тебе, і завжди буду любити…”, – написав Вакарчук.

Народний депутат, колишній голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у Facebook прокоментував смерть Івана Вакарчука.

“Від нас пішов професор Іван Вакарчук… Він зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі. Він повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо – кримськотатарську”, – зазначив В’ятрович.

У свою чергу міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook повідомив, що похорон Івана Олександровича відбудеться камерно, поховають його на Личаківському кладовищі.

“…На прохання родини похорон Івана Олександровича відбудеться камерно. Поховають на Личаківському кладовищі. Пам‘ятатимемо і сумуємо!”, – написав він.

Іван Вакарчук – доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, був міністром освіти і науки України в 2007-2010 роках, багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році отримав звання Героя України.