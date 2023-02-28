Про це повідомляє видання Deadline.
Побачивши мультфільм про Піноккіо у віці шести років, Маттінсон переконався, що хоче працювати в анімації.
“З того часу, як я побачив той фільм, це була моя мрія — працювати в цьому бізнесі. Тож я працював щодня, малюючи”, — згадував Маттінсон.
Берні працював над такими класичними творами, як “Леді та бродяга” (1955), “Сто один далматинець” (1961), “Меч у камені” (1963), “Книга джунглів” (1967), “Рятівники” (1977). Він працював ключовим членом сюжетної команди над сучасною класикою Діснея, зокрема “Аладдін” (1992), “Красуня і Чудовисько” (1993), “Король Лев” (1994), “Покахонтас” (1995), “Горбань із Нотр-Дам” (1996), “Тарзан”. (1997) та Мулан (1998).
За його словами, анімація — це 75 відсотків мислення і 25 відсотків малювання. Маттінсон розповідав, що все має бути ретельно продумано.
“Наші аніматори мають не лише мислити як актори, а й з’ясувати, як відобразити цей виступ на папері та на екрані. Наші персонажі зупиняються, щоб подумати та потурати. Ви можете побачити це в їхніх очах”, — говорив Берні.
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