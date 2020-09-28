Про це виданню “Гордон” повідомив його син Костянтин.

Причина смерті – тромб.

Дату похорону рідні повідомлять пізніше.

Івану Салію було 76 років.

З 20 березня 1992 року до 12 квітня 1993 року був першим головою КМДА.

Працював керівником Контрольної служби президента України, радником прем’єр-міністра України, президентом Асоціації народних депутатів, керівником Центру розвитку міст, першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України.

У 1999-2000 та 2002-2003 роках був заступником голови КМДА, начальником Головного управління транспорту, потім був першим заступником міністра Міністерства транспорту України зі зв’язків із Верховною Радою.

У 2008 році очолив Всеукраїнську спілку виробників будівельних матеріалів і виробів, а в 2009 році – Комітет підприємців виробників будівельних матеріалів і виробів при Торгово-промисловій палаті України.

Салій був депутатом Верховної Ради I і III скликань.